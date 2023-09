La bonne soupe ! un spectacle par la Compagnie EcOutez-VoiR Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy La bonne soupe ! un spectacle par la Compagnie EcOutez-VoiR Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 3 novembre 2023, Erquy. La bonne soupe ! un spectacle par la Compagnie EcOutez-VoiR Vendredi 3 novembre, 17h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit sur inscription Encore une fois nous avons fait appel à la Compagnie rennaise EcOutez-VoiR pour offrir aux enfants un spectacle inspiré de la littérature jeunesse. Avec La bonne soupe ! Florence Arnould viendra titiller nos papilles :)

Les enfants et les parents qui assistent à cette séance sont invités à venir avec un morceau de légume cuit.

Tous ensemble, ils participeront et dégusteront une bonne soupe aux cailloux !

Dès 6 ans Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy;https://www.instagram.com/bibliotheque.erquy/ Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

