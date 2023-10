Café Noir Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 28 octobre 2023, Erquy.

Café Noir Samedi 28 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Entrée libre et gratuite

En marge du festival Noir sur la Ville (les 18 & 19 novembre à Lamballe), les membres de la Fureur du Noir viendront comme chaque année, nous présenter leurs romans coups de cœur et les auteurs·trices à retrouver sur le salon cette année. Une rencontre chaleureuse autour des livres !

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:30:00+02:00

romans noirs romans policiers

Bibliothèque Erquy