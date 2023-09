Rencontre avec Lomig, auteur illustrateur Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 20 octobre 2023, Erquy.

Rencontre avec Lomig, auteur illustrateur Vendredi 20 octobre, 18h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Entrée libre et gratuite

En lien avec l’exposition des dessins originaux du roman graphique, il nous parlera de son travail, de l’adaptation du roman et de sa mise en dessins.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie BD West.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ biblio@erquy.bzh Horaires d'ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

roman graphique bande dessinée

Lomig