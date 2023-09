Dans la forêt, exposition des dessins de Lomig Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 3 octobre 2023, Erquy.

En 2019 paraissait chez Sarbacane une superbe bande dessinée de Lomig, adapté du roman Dans la forêt de Jean Hegland édité par Gallmeister deux ans plus tôt. Un récit d’anticipation qui nous invite à la contemplation et à la réflexion à travers le destin de deux jeunes adolescentes, isolées dans la forêt après l’effondrement de notre monde.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ Horaires d'ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

