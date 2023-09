Braderie de livres Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 9 septembre 2023, Erquy.

Le « désherbage » est une des missions régulières des bibliothèques. Il s’agit de mettre à jour les collections en se séparant d’une partie des livres acquis au fil des ans, une mission délicate pour les bibliothécaires car il n’est pas évident de renoncer aux ouvrages qui ont été minutieusement choisis pour les lecteurs.

Et pourtant, les rayonnages n’étant pas extensibles, c’est une opération nécessaire afin de proposer des collections renouvelées et actualisées, en d’autres termes, pour faire de la place aux nouveaux achats et leur donner de la visibilité, d’autant plus lorsque justement la rentrée littéraire se profile !

