Edward S. Curtis : Les indiens d’Amérique du Nord Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 1 août 2023, Erquy.

Edward S. Curtis : Les indiens d’Amérique du Nord 1 août – 30 septembre Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Entrée libre aux horaires d’ouverture

Entre 1900 et 1930, Edward Curtis s’est immergé dans les territoires indiens et a vécu au sein de dizaines de tribus autochtones. « L’attrapeur d’ombres », comme le surnommèrent les Indiens, a capturé les modes de vie authentiques de plus de 80 cultures, produisant plus de 40 000 négatifs sur plaque de verre, 10 000 enregistrements de sons sur cylindres de cire, 4 000 pages de textes anthropologiques et un long–métrage. Son dévouement a abouti à la réalisation de « The North American Indian », le projet photographique le plus vaste et le plus coûteux jamais entrepris.

