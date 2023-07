Soirée jeux de rôles : Dungeons & Dragons Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, 20 juillet 2023, Erquy.

Soirée jeux de rôles : Dungeons & Dragons Jeudi 20 juillet, 20h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Entrée libre, sur inscription, pour ados / adultes, à partir de 15 ans

Les joueurs seront baignés dans un univers de combats et de magie, et devront faire preuve d’imagination et de stratégie pour se sortir des missions périlleuses qui les attendent !

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 72 14 24 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio-f@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}] Horaires d’ouverture :

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 15h – 19h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h

Dimanche : 14h – 18h Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T20:00:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

