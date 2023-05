Clotilde de Brito : A la Ligne de Joseph Ponthus, lecture musicale Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 23 juin 2023, Erquy.

Clotilde de Brito : A la Ligne de Joseph Ponthus, lecture musicale Vendredi 23 juin, 20h30 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Entrée gratuite sur inscription

A la ligne écrit par un certain Joseph Ponthus faisait ses premiers pas en littérature. Dans un texte en vers libres il témoigne de la condition ouvrière, à partir de son expérience d’intérimaire dans l’industrie agroalimentaire en Bretagne. Mais il rend aussi hommage aux écrivains, paroliers et chanteurs qui l’ont aidé à supporter son travail ainsi qu’à ses compagnons, ouvriers et ouvrières qui tous les jours reprennent la chaîne à l’usine…

Choc littéraire pour beaucoup et dès sa parution,le texte continue d’être lu, relu, transmis et les artistes participent à le faire vivre. Clotilde de Brito est de ceux-là, et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons en juin pour une lecture musicale d’extraits d’A la ligne.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

lecture lecturemusicale

éd. la Table Ronde