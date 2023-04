Ateliers Jeux d’Echecs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Ateliers Jeux d’Echecs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 3 mai 2023, Erquy. Ateliers Jeux d’Echecs 3 mai – 28 juin, les mercredis Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Sur inscription, matériel fourni Ce printemps, la bibliothèque élargit ses propositions autour du jeu et notamment des échecs grâce à un partenariat avec L’échiquier des Templiers de Pléboulle. Les membres de l’association proposent d’animer des sessions autour de ce jeu de plateau quel que soit le niveau des participants : Une initiation pour adultes et enfants (à partir de 8 ans) : il est recommandé d’être présent dès la première séance pour l’apprentissage des bases. Les joueurs occasionnels, qui connaissent les règles mais manquent de maîtrise ou de pratique trouveront là l’occasion d’améliorer leur jeu. Enfin, les joueurs aguerris pourront s’adonner à des parties entre amis ou face à de nouveaux adversaires. Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 72 14 24 »}, {« type »: « email », « value »: « biblio@erquy.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}] Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h Vendredi : 15h – 19h Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h Dimanche : 14h – 18h Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T10:00:00+02:00 – 2023-05-03T12:00:00+02:00

2023-06-28T10:00:00+02:00 – 2023-06-28T12:00:00+02:00 jeux d’échecs échecs S. Buissinne

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Adresse 1, rue Guérinet Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Ateliers Jeux d’Echecs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 2023-05-03 was last modified: by Ateliers Jeux d’Echecs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 3 mai 2023 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor