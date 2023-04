Les bébés lecteurs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Les bébés lecteurs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 27 avril 2023, Erquy. Les bébés lecteurs 27 avril – 29 juin, les jeudis Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte Comptines, jeux de doigts et petites histoires, pour se familiariser avec les livres et découvrir le monde à hauteur d’enfants. Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy [{« type »: « email », « value »: « biblio-f@erquy.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296721424 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.erquy.bzh »}] Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h Vendredi : 15h – 19h Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h Dimanche : 14h – 18h Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T09:30:00+02:00 – 2023-04-27T10:15:00+02:00

2023-06-29T09:30:00+02:00 – 2023-06-29T10:15:00+02:00 bébés lecteurs animation jeunesse

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Adresse 1, rue Guérinet Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Les bébés lecteurs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 2023-04-27 was last modified: by Les bébés lecteurs Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 27 avril 2023 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor