Entrée libre

Olivier Dorchamps est lauréat du prix Louis Guilloux 2022 pour son roman Fuir l’Eden. handicap moteur mi Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Entrée libre

02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h Vendredi : 15h – 19h Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h Dimanche : 14h – 18h Il sera de passage à la bibliothèque d’Erquy pour une rencontre avec son public, un échange autour du roman qui sera suivi, pour ceux qui le souhaitent, d’une séance de dédicaces.

En partenariat avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor

