L’homme semence : lecture musicale et dessinée Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

L’homme semence : lecture musicale et dessinée Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 18 mars 2023, Erquy. L’homme semence : lecture musicale et dessinée Samedi 18 mars, 18h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe

Entrée libre, sur inscription

En lien avec l’exposition des planches de L’Homme semence,la bibliothèque accueille Mandragore et Laëtitia Rouxel pour une lecture musicale et dessinée du texte de Violette Ailhaud. handicap moteur mi Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Entrée libre

02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h Vendredi : 15h – 19h Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h Dimanche : 14h – 18h Adapté au théâtre, au cinéma, traduit dans de nombreuses langues, L’homme semence doit son succès au bouche à oreille essentiellement. Les autrices de l’adaptation en bande dessinée, Laëtitia Rouxel et Mandragore nous en livrent une lecture musicale (harpe, tambourin, accordéon) et dessinée, ponctuée de chants en provençal. Elle dédicaceront la bande dessinée à l’issue de la rencontre pour ceux qui le souhaiteront.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-18T19:00:00+01:00 L. Rouxel

