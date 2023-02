Café-bouquins spécial autrices Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 9 mars 2023, Erquy.

Sur inscription

En marge de la Journée Internationale des Droits des Femmes, nous vous proposons un Café-Bouquins spécial autrices : échanges de coups de cœur autour des livres écrits au féminin handicap moteur mi

En littérature comme ailleurs et malgré un lectorat majoritairement féminin, les écrivaines souffrent encore aujourd’hui d’un manque de visibilité, que ce soit sur le plan de la critique littéraire (on estime que les romans écrits par des hommes sont 3 fois plus médiatisés) ou celui des récompenses (4 femmes primées par l’académie Goncourt depuis 2000, ça laisse perplexe et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres !)

Lors de ce Café-Bouquins, nous vous présenterons une sélection de romans écrits au féminin et espérons vous transmettre notre enthousiasme ! N’hésitez pas de votre côté à venir avec vos propres coups de cœur. Une rencontre conviviale et chaleureuse pour partager le plaisir de lire et de découvrir de nouvelles inspirations.



