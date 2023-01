Expo BD : L’homme semence de Mandragore et Laëtitia Rouxel Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Expo BD : L'homme semence de Mandragore et Laëtitia Rouxel 4 – 18 mars

Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Laëtitia Rouxel et Mandragore ont adapté L’homme semence, un texte de Violette Ailhaud : les planches de la bande dessinée seront exposées à la bibliothèque ce début mars. Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Entrée libre

02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h Vendredi : 15h – 19h Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h Dimanche : 14h – 18h Découvert en 1952, soit plus de 20 ans après la mort de son autrice présumée, ce petit livre qui aurait pu tomber dans l’oubli a au contraire connu un succès,bien légitime grâce au bouche à oreille essentiellement. Aujourd’hui, il est traduit dans de nombreuses langues, adapté au théâtre, au cinéma et en bande dessinée.

Mandragore et Laëtitia Rouxel, artistes rennaises se sont elles aussi laissé séduire par ce texte d’une grande force évocatrice et l’ont adapté dans une bande dessinée ; elles livrent à la fois le récit de L’homme semence mais retracent aussi le contexte historique de l’époque (le soulèvement républicain de 1951 réprimé dans le sang dans le sud de la France) et l’histoire insolite du livre.

