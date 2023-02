Une histoire, un bricolage Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ateliers gratuits, sur inscription, matériel fourni, pour les enfants de 6 à 8 ans

Une animation jeunesse pour associer la lecture d’un ou plusieurs albums et un bricolage en lien avec ces histoires. Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Entrée libre

02 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy Horaires d’ouverture : Mardi : 15h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h Vendredi : 15h – 19h Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h Dimanche : 14h – 18h Ces ateliers sont proposés régulièrement lors des vacances scolaires. Ce mois de février, après une ou deux lectures de contes, Florence proposera aux enfants de fabriquer des dés à histoires ; le principe : on lance les dés, on découvre les images et on laisse faire l’imagination pour inventer ses propres histoires ! Ateliers gratuits, sur inscription, matériel fourni, pour les enfants de 6 à 8 ans

