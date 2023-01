Emmanuel Pajot : Oh ! Pop Art, exposition Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Les joyeux tableaux d’Emmanuel Pajot investissent la bibliothèque, peintures et collages, une explosion d’images et de couleurs : la culture populaire est une fête ! handicap moteur mi Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Les toiles d’Emmanuel Pajot représentent souvent une profusion de personnages, d’écritures, de formes géométriques aux couleurs vives et contrastées. Elles sont d’inspiration Pop Art avec des influences issues du Street art et de la bande dessinée. Un détournement de balades visuelles au creux de livres imagés et de ruelles urbaines, les œuvres d’Emmanuel Pajot accumulent les images populaires que notre œil connaît si bien. Dans un écrin anarchique, les formes vives et colorées saturent notre regard pour accéder aux confins de notre mémoire. Confusion de symboles iconiques, chaque regard curieux se laisse surprendre à de nouvelles découvertes picturales au fil de ses passages. En marge de l’exposition, l’artiste animera un atelier peinture et collage pour les jeunes

