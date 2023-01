Nuits De La lecture : Rue de la gare, conte par Vassili Ollivro Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 21 janvier 2023, Erquy.

Entrée libre, sur inscription

Avec humour et malice, Vassili Ollivro nous fait revivre l’arrivée du petit train dans les villages des Côtes du Nord il y a un peu plus d’un siècle. handicap moteur mi

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Quelle hâte de retrouver Vassili Ollivro au Blé en Herbe pour un début de soirée conté autour du petit train des Côtes du Nord !

Un spectacle à la fois drôle et malicieux qui nous fait revivre l’arrivée du petit train dans les villages des Côtes du Nord il y a un peu plus d’un siècle.

Voici une présentation du spectacle par son auteur :

Le tacot, le tortillard, le brûle talus, autant de noms qui ont été donnés aux petits trains qui sillonnaient le pays pendant la première moitié du XXe siècle.

Ferdinand est fasciné par ce train qui passe devant chez lui. Le jour de ses six ans il demande à son père de tout lui expliquer sur le train, mais pour toute réponse, celui-ci marmonne qu’il comprendra quand il sera plus grand. Dès lors, Ferdinand cherchera par lui-même (et avec l’aide de quelques amis) les réponses à ses questions.

Il y a aussi le Père Mahé, qui est décidément contre le train, Jeanne et son mari, le chef de train, de la fausse monnaie, des escarbilles, des déraillements, des pommes, des pierres et tout ce qui fait le quotidien des habitants de la Rue de la Gare…



2023-01-21T17:30:00+01:00

2023-01-21T18:30:00+01:00

V. Ollivro