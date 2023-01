Nuits de la Lecture : écriture & jeux littéraires Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Nuits de la Lecture : écriture & jeux littéraires Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 19 janvier 2023, Erquy. Nuits de la Lecture : écriture & jeux littéraires Jeudi 19 janvier, 14h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe

Gratuit, sur inscription

Un atelier qui mêlera jeux littéraires et propositions d’écriture : jouer avec la langue, écrire en s’amusant, se laisser surprendre et passer un moment chaleureux autour des mots et des romans. handicap moteur mi Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne « Prenez un mot, prenez-en deux… » Raymond Queneau

A l’occasion des Nuits de la Lecture, nous vous proposons un atelier qui mêlera jeux littéraires et propositions d’écriture.

Une rencontre ouverte à tous pour jouer avec la langue, écrire en s’amusant, retrouver les classiques… Se laisser surprendre et passer un moment chaleureux autour des romans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T14:00:00+01:00

2023-01-19T16:30:00+01:00 F. L.

