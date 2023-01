Le Temps des Jeux Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe, 18 janvier 2023, Erquy.

Le Temps des Jeux 18 janvier – 17 juin Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe

Un temps autour du jeu de société : jouer sur place, découvrir de nouveaux jeux et même les emprunter (le mercredi matin uniquement en adhérant à la Ludothèque de Lamballe Terre et Mer) handicap moteur mi

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Les rendez-vous du jeu de société à la bibliothèque !

Les jeux comme les livres sont des outils formidables pour les apprentissages, pour la transmission des savoirs, mais ils sont aussi et surtout un moyen de se faire plaisir et de réunir petits et grands autour d’un loisir commun : le jeu est rassembleur.

Un samedi après-midi par mois, venez jouer sur place, découvrir de nouveaux jeux et faire découvrir les vôtres. Un mercredi matin par mois, vous pourrez toujours jouer sur place mais aussi emprunter des jeux, en adhérant à la ludothèque itinérante, un service de Lamballe Terre et Mer (22 € par an et par famille, gratuité pour les bénéficiaires des minima sociaux).

Plus d’informations sur place



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T09:30:00+01:00

2023-06-17T17:00:00+02:00