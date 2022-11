Atelier Cartes de Vœux Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Atelier Cartes de Vœux Jeudi 22 décembre, 14h00 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe

pour réaliser des cartes de vœux en papier recyclé

00 33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy/ La bibliothèque propose un atelier créatif pour réaliser des cartes de vœux en papier recyclé.

De jolies cartes faites à la main pour souhaiter à ceux que l’on aime un Joyeux Noël et une Bonne Année, pour faire plaisir et aussi se faire plaisir :) Atelier gratuit ouvert aux enfants dès 8 ans, matériel fourni. Le nombre de places est limité, il est indispensable de s’inscrire pour participer !

