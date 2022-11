Le Temps des Jeux Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Querbet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

00 33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy/ Les rendez-vous du jeu de société à la bibliothèque ! Les jeux comme les livres sont des outils formidables pour les apprentissages, pour la transmission des savoirs, mais ils sont aussi et surtout un moyen de se faire plaisir et de réunir petits et grands autour d'un loisir commun : le jeu est rassembleur. Depuis quelques mois, nous vous proposons régulièrement des rencontres autour du jeu de société, en partenariat avec la ludothèque de Lamballe Terre et Mer. Ce partenariat prend de l'ampleur dès cette rentrée, puisque en plus des séances animées par Florence à la bibliothèque, des rendez-vous supplémentaires en présence des ludothécaires de Lamballe vous sont proposés une fois par mois, le mercredi matin, de 11h à 12h15. Ce projet est né l'an dernier, lors du Conseil Municipal des Enfants : les jeunes participants ont exprimé l'envie de pouvoir emprunter des jeux de société. Dans cette optique, le partenariat avec la ludothèque de Lamballe Terre et Mer est un premier palier ; la municipalité et les agents concernés travaillent à la création d'une ludothèque à Erquy, à destination de tous les publics.

