Conférence : Pierre Loti et la Bretagne
Dimanche 11 décembre, 16h30
Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, Erquy

Entrée gratuite, sur inscription de préférence

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe
Erquy Querbet
Erquy 22430
Côtes-d'Armor
Bretagne

00 33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy/ Gaby Scaon, conservateur en chef honoraire du patrimoine a dirigé la Maison de Pierre Loti à Rochefort entre 1994 et 2001. Toujours passionnée par l’écrivain voyageur, elle se propose d’évoquer l’attachement de Loti à la Bretagne, à travers ses romans : Mon frère Yves, l’emblématique Pêcheurs d’Islande et le journal intime qu’il écrivit toute sa vie. Entrée gratuite, sur inscription de préférence.

2022-12-11T16:30:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

