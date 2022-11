Mois de la photo : exposition Photo Club de Pléneuf Val André Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

00 33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy/ Photo Club de Pléneuf Val André Les photographes du Photo Club de Pléneuf Val André ont le plaisir de vous présenter leurs approches des thèmes lumière et paysages, allant de l’abstraction au réalisme. Le thème de la lumière, si essentiel en photographie, a semblé s’allier naturellement à celui du paysage, tant urbain que naturel, qu’elle sculpte et magnifie. Bibliothèque le Blé en herbe

vernissage vendredi 9 décembre à 18h00. https://www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo/

