Les Bébés Lecteurs Jeudi 13 octobre, 09h30 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe

gratuit, inscription recommandée

Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un·e assistant·e maternel·le handicap moteur mi Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Querbet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

00 33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy/ « Les livres c’est bon pour les bébés » Marie Bonnafé Les rencontres des bébés lecteurs reprennent à la bibliothèque : comptines, jeux de doigts et petites histoires, pour se familiariser avec les livres et découvrir le monde à hauteur d’enfants. Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un·e assistant·e maternel·le.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T09:30:00+02:00

2022-10-13T10:30:00+02:00

