La science à la poursuite du crime : de la Bande à Bonnot aux experts d’aujourd’hui Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

La science à la poursuite du crime : de la Bande à Bonnot aux experts d’aujourd’hui Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 9 octobre 2022, Erquy. La science à la poursuite du crime : de la Bande à Bonnot aux experts d’aujourd’hui Dimanche 9 octobre, 16h30 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe

accès libre et gratuit, sur inscription de préférence

Rencontre avec Richard MARLET handicap moteur mi Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Querbet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

00 33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy/ Du 7 au 17 octobre 2022, c’est la Fête de la Science partout en France. A la bibliothèque nous avons choisi de coupler cet évènement avec un autre temps fort, le Festival Noir sur la Ville, qui se déroulera quant à lui les 19 & 20 novembre 2022 à Lamballe. Nous vous proposons donc un Automne en Noir, qui sera ponctué par plusieurs rencontres sur le thème de la science et du roman noir et policier. Ainsi, nous ouvrirons la saison par une rencontre avec Richard Marlet : ancien commissaire à la PJ de Paris, il a dirigé les services de l’identité judiciaire et de la documentation criminelle du 36, quai des Orfèvres, il a révolutionné le métier de la police scientifique en y introduisant de nouvelles pratiques. Dans sa conférence « La science à la poursuite du crime : de la Bande à Bonnot aux experts d’aujourd’hui », il revisitera bon nombre d’affaires bien connues à la lumières des techniques scientifiques d’aujourd’hui. Séance de dédicaces aux personnes intéressées à l’issue de la rencontre. Entrée libre mais réservation conseillée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T16:30:00+02:00

2022-10-09T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Adresse Erquy Querbet Ville Erquy lieuville Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Departement Côtes-d'Armor

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

La science à la poursuite du crime : de la Bande à Bonnot aux experts d’aujourd’hui Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 2022-10-09 was last modified: by La science à la poursuite du crime : de la Bande à Bonnot aux experts d’aujourd’hui Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 9 octobre 2022 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor