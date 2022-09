Jeux en famille Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Jeux en famille Samedi 8 octobre, 15h00 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe

Gratuit, sur inscription

découvrir de nouveaux jeux et faire découvrir les vôtres

00 33 2 96 72 14 24 https://bibliotheque.erquy.bzh/ https://www.facebook.com/bibliotheque.erquy/ Les jeux comme les livres sont des outils formidables pour les apprentissages, pour la transmission des savoirs, mais ils sont aussi et surtout un moyen de se faire plaisir et de réunir petits et grands autour d'un loisir commun : le jeu est rassembleur. Aussi nous vous invitons à un rendez-vous ludique au Blé en Herbe, venez seul·e ou en famille, l'occasion de découvrir de nouveaux jeux et pourquoi pas, de nous faire découvrir les vôtres ! Gratuit, sur inscription

2022-10-08T15:00:00+02:00

2022-10-08T17:00:00+02:00

