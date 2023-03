Les mots venus d’ailleurs Bibliothèque Municipale La Charité-sur-Loire Catégories d’Évènement: La Charité-sur-Loire

Les mots venus d’ailleurs Bibliothèque Municipale, 25 mars 2023, La Charité-sur-Loire. Les mots venus d’ailleurs Samedi 25 mars, 10h00 Bibliothèque Municipale Sur inscription Claude Brévot vous propose de venir explorer la langue française en s’appuyant sur les mots récemment introduits dans le Dictionnaire. Du métissage de la langue au tissage de mots, il n’y a qu’un pas ! Bibliothèque Municipale Place de l’Europe, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 70 91 61 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lacharitesurloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00 Bibliothèque Semaine de la langue française et de la francophonie ©Cité du Mot

