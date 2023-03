La ludothèque s’en mêle Bibliothèque Municipale La Charité-sur-Loire Catégories d’Évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

La ludothèque s’en mêle Bibliothèque Municipale, 22 mars 2023, La Charité-sur-Loire. La ludothèque s’en mêle Mercredi 22 mars, 10h30 Bibliothèque Municipale Entrée libre La ludothèque s’en mêle, spécial Semaine de la langue française et de la francophonie. Animé par Pascale Gagnepain de l’ESC la Pépinière. Médiation autour des jeux C’était comme avant?, Dixit, Illico, Anagramme… Bibliothèque Municipale Place de l’Europe, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 70 91 61 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lacharitesurloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:30:00+01:00 Semaine de la langue française et de al francophonie bibliothèque ©Cité du Mot

