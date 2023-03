Patois nivernais et mots oubliés Bibliothèque Municipale La Charité-sur-Loire Catégories d’Évènement: La Charité-sur-Loire

Patois nivernais et mots oubliés Bibliothèque Municipale, 18 mars 2023, La Charité-sur-Loire. Patois nivernais et mots oubliés Samedi 18 mars, 10h30 Bibliothèque Municipale Réservation conseillé Conférence de Robert Sauvagnat.

À travers un choix de mots et d’objets du patois nivernais, Robert Sauvagnat nous feras découvrir des mots oubliés de la langue française. Bibliothèque Municipale Place de l’Europe, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 70 91 61 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lacharitesurloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

