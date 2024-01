8ème édition des Nuits de la Lecture Bibliothèque municipale Jargeau, samedi 20 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T19:30:00+01:00

10h30 : «Tralalire », histoires pour petites et grandes oreilles à partir de 2 ans

14h : Atelier adulte « Avoir un corps », le corps comme don de la nature, animé par Alena Toury, psychologue et art-thérapeute

20h30 : « Corps (é)mouvants », une soirée exceptionnelle pour explorer le corps sous toutes ses facettes !

1ère partie : « Eclipse », avec Johann Almeida (piano), et Anselme Couturier (danse)

Suivie de « Cortex », lectures poétiques avec Régine Paquet et Marie Cabreval

Mairie de la Ferté Saint Aubin