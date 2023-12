Nuit de la Lecture Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L’Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne Nuit de la Lecture Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L’Isle-Jourdain, 18 janvier 2024, L'Isle-Jourdain. Nuit de la Lecture Jeudi 18 janvier 2024, 18h00 Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00 Une fin d’après-midi, un début de soirée dédié à la nuit de la Lecture, vous êtes invités à lire un extrait de votre livre préféré. Devenez l’un des maillons de cette chaîne participative qui ne vise pas la performance littéraire mais le partage. A partir de 10 ans, adultes. Inscription auprès de la bibliothèque pour participer, accès libre pour l’écoute. Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) 4, avenue Jean Augry – 86150 le Jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.48.07.55 »}] Nuit de la lecture Lectures partagées CNL / ©Chloé Cruchaudet pour les Nuits de la lecture 2024 / Design : Studio CC Détails Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne Autres Code postal 86150 Lieu Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) Adresse 4, avenue Jean Augry - 86150 le Jourdain Ville L'Isle-Jourdain Departement Vienne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L'Isle-Jourdain Latitude 46.23588 Longitude 0.68611 latitude longitude 46.23588;0.68611

Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L'Isle-Jourdain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'isle-jourdain/