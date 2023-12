Caf’ et conversations Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L’Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Fin : 2024-01-11T17:00:00+01:00 – 2024-01-11T19:00:00+01:00 Nous vous accueillerons jeudi 14 décembre pour un Caf’ et Conversations animé par Lucie Ruda à partir de 17H, les discussions tourneront autour des « beaux livres », qu’est-ce-qu’un beau livre ? À chacun sa définition, l’entrée est libre et gratuite. Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) 4, avenue Jean Augry – 86150 le Jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.48.07.55 »}] Lectures café Détails Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne Autres Code postal 86150 Lieu Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) Adresse 4, avenue Jean Augry - 86150 le Jourdain Ville L'Isle-Jourdain Departement Vienne Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L'Isle-Jourdain Latitude 46.23588 Longitude 0.68611 latitude longitude 46.23588;0.68611

