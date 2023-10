Détendez-vous en dessinant Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L’Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne Détendez-vous en dessinant Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L’Isle-Jourdain, 22 novembre 2023, L'Isle-Jourdain. Détendez-vous en dessinant Mercredi 22 novembre, 15h30 Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) Entrée libre et gratuite Essayez le dessin zen, développez votre créativité, atelier animé par Su Ward, l’entrée est libre et gratuite. Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) 4, avenue Jean Augry – 86150 le Jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.48.07.55 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne
Lieu
Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150)
Adresse
4, avenue Jean Augry - 86150 le Jourdain
Ville
L'Isle-Jourdain
Departement
Vienne

