Venue de la ludothèque La Souris Verte Mardi 21 novembre, 09h30 Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) Entrée libre et gratuite

Des jeux de 0 à 99 ans à jouer sur place ou à emporter, l’entrée est libre et gratuite.

Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) 4, avenue Jean Augry – 86150 le Jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « isle.jourdain.bibliotheque@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.48.07.55 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.44.32.78.30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T09:30:00+01:00 – 2023-11-21T16:00:00+01:00

Jeux Jouets