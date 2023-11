Caf’ et conversations Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) L’Isle-Jourdain, 9 novembre 2023, L'Isle-Jourdain.

Caf’ et conversations Jeudi 9 novembre, 17h00 Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) Entrée libre et gratuite

Rencontre Caf’ et conversations autour d’un thème, on discute, on partage nos avis, on se rencontre, moment de pause et d’échanges très conviviaux.

Bibliothèque municipale Isle Jourdain (86150) 4, avenue Jean Augry – 86150 le Jourdain L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « isle.jourdain.bibliotheque@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.48.07.55 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T17:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

Lectures Partage