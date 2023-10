Voyages & Pays imaginaires – Nuit des Bibliothèques Bibliothèque Municipale Haubourdin, 12 octobre 2019, Haubourdin.

De 14h00 à 19h00 non-stop, toute l’équipe de la Bibliothèque municipale vous accueille pour un prêt de livres en continu, un puzzle participatif aux couleurs d’Eldorado, mais aussi pour de la convivialité et de la bonne humeur.

À 16h00 : « Presque rien » – Cie Chats pitres et Rats Conteurs

Quand on n’a deux fois rien, on n’a vraiment pas grand chose… mais c’est mieux que rien du tout. Quand on va nulle part, on ne va vraiment pas loin… mais c’est mieux que de rester à la maison. Oui, mais si à partir de rien on arrivait à inventer des histoires incroyables, si en partant nulle part, on découvrait des contrées inexplorées ?

Rien d’impossible. Il suffit de vouloir pour y croire !

Tout public, à partir de 6 ans – de et par Marion Cailleret

Réservation obligatoire

À 19h00 : Quizz littéraire

Envie de tester vos connaissances littéraires ? En famille ou entre amis ? Pour cela, la bibliothèque vous propose de passer un chouette moment, pour apprendre tout en vous amusant ! Et comme toute peine mérite salaire, nous vous attendons avec un bol de soupe !

Tout public, à partir de 10 ans

Réservation conseillée

Les quiz feront la part belle aux récits de voyages et un bonus sera donné aux participants venant déguisés en lien avec la thématique.

Bibliothèque Municipale 38 Rue Pasteur, 59320 Haubourdin

2019-10-12T14:00:00+02:00 – 2019-10-12T19:00:00+02:00

