Soirée ludique Bibliothèque Municipale Gramat, 24 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Découvrir la nature en s’amusant

Proposée par les Espaces Naturels Sensibles du Lot et Carrefour des Sciences et des Arts.

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 23:00:00. EUR.

Bibliothèque Municipale avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



Have fun discovering nature

Proposed by Espaces Naturels Sensibles du Lot and Carrefour des Sciences et des Arts

Diviértete descubriendo la naturaleza

Organizado por Espaces Naturels Sensibles du Lot y Carrefour des Sciences et des Arts

Die Natur spielerisch entdecken

Angeboten von den Espaces Naturels Sensibles du Lot und Carrefour des Sciences et des Arts (Wissenschafts- und Kunstzentrum)

