Rencontre seniors Bibliothèque municipale Gramat, 10 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Jeux de mémoire, discussions autour de l’ancien temps et des traditions

Pour adultes.

2023-11-10 13:30:00 fin : 2023-11-10 15:00:00. EUR.

Bibliothèque municipale avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



Memory games, discussions about old times and traditions

For adults

Juegos de memoria, debates sobre viejos tiempos y tradiciones

Para adultos

Gedächtnisspiele, Gespräche über alte Zeiten und Traditionen

Für Erwachsene

