Conférence « la peinture d’Icône » Bibliothèque Municipale Gramat, 9 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

« Un art au service de la foi »

Nouvelle conférence proposée par Jacques Calvet qui poursuit son cycle d’histoire de l’art : une occasion non seulement d’acquérir des connaissances en peinture, mais aussi de mieux comprendre d’où on vient en côtoyant au fil des siècles le sacré et le profane.

2023-11-09 20:30:00 fin : 2023-11-09 23:00:00. EUR.

Bibliothèque Municipale avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



« Art in the service of faith

A new lecture by Jacques Calvet as he continues his art history series: an opportunity not only to learn about painting, but also to better understand where we come from as we rub shoulders with the sacred and profane over the centuries

« El arte al servicio de la fe

Una nueva conferencia de Jacques Calvet en la continuación de su ciclo de historia del arte: una oportunidad no sólo para adquirir conocimientos de pintura, sino también para comprender mejor de dónde venimos al codearnos con lo sagrado y lo profano a lo largo de los siglos

« Eine Kunst im Dienste des Glaubens »

Ein neuer Vortrag von Jacques Calvet, der seine Reihe über Kunstgeschichte fortsetzt: eine Gelegenheit, nicht nur Kenntnisse über die Malerei zu erwerben, sondern auch besser zu verstehen, woher wir kommen, wenn wir im Laufe der Jahrhunderte mit dem Heiligen und dem Profanen zusammenkommen

