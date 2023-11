Atelier d’initiation aux échecs Bibliothèque municipale Gramat, 8 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Animé par Jean-François Chuc, à partir de 12 ans

Sur inscription

Si possible amener son propre échiquier.

2023-11-08 15:30:00 fin : 2023-11-08 17:00:00. EUR.

Bibliothèque municipale avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



Led by Jean-François Chuc, ages 12 and up

Registration required

If possible, bring your own chessboard

Dirigido por Jean-François Chuc, a partir de 12 años

Inscripción obligatoria

Si es posible, traiga su propio tablero de ajedrez

Moderiert von Jean-François Chuc, ab 12 Jahren

Nach vorheriger Anmeldung

Wenn möglich, eigenes Schachbrett mitbringen

Mise à jour le 2023-10-29 par OT Vallée de la Dordogne