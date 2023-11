Cet évènement est passé Mouvements, sciences et arts Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’Évènement: Loiret

Semoy Mouvements, sciences et arts Bibliothèque municipale George-Sand Semoy, 7 novembre 2023, Semoy. Mouvements, sciences et arts 7 – 25 novembre Bibliothèque municipale George-Sand Entrée libre aux horaires d’ouverture Cette exposition de Centre Sciences mêle de manière ludique la découverte de grands principes scientifiques et la représentation du mouvement dans différentes disciplines comme la BD ou le jeu vidéo. Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T15:00:00+01:00 – 2023-11-07T17:30:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00 Centre-Sciences Exposition Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Semoy Autres Lieu Bibliothèque municipale George-Sand Adresse 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Ville Semoy Departement Loiret Lieu Ville Bibliothèque municipale George-Sand Semoy latitude longitude 47.932148;1.949973

Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semoy/