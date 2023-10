Cet évènement est passé Parcours de Harkis et de leurs famille Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’Évènement: Loiret

Semoy Parcours de Harkis et de leurs famille Bibliothèque municipale George-Sand Semoy, 3 octobre 2023, Semoy. Parcours de Harkis et de leurs famille 3 octobre – 4 novembre Bibliothèque municipale George-Sand Entrée libre aux horaires d’ouverture Cette exposition retrace l’histoire des anciens supplétifs et de leurs familles depuis le début de la présence française en Algérie jusqu’ à nos jours. Elle revient sur différents aspects de cette histoire riche et complexe, et se découpe en trois thématiques (participation des supplétifs aux conflits du XXe siècle, vie quotidienne durant la guerre d’Algérie, et vie des familles à leur arrivée en France). L’exposition s’achève sur les années 1975-2000 menant à un début de reconnaissance. Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

