Instruments de Nulle-Part Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’Évènement: Loiret

Semoy Instruments de Nulle-Part Bibliothèque municipale George-Sand, 6 juin 2023, Semoy. Instruments de Nulle-Part 6 – 24 juin Bibliothèque municipale George-Sand Entrée libre aux horaires d’ouverture Créé en 2010 par Nicolas Bras, le projet Musiques de Nulle Part explore les sonorités et les possibilités musicales des matières brutes, objets détournés, matériaux de récupération, afin de produire des instruments aux sonorités harmonieuses ou bruitistes, douces ou grinçantes mais toujours surprenantes. Déambulation musicale À la découverte des instruments de musique présentés dans l’exposition.Présentation et manipulation par leur créateur, Nicolas Bras le 24 juin 2023 à 11 h à la bibliothèque. Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T15:00:00+02:00 – 2023-06-06T18:00:00+02:00

2023-06-24T09:30:00+02:00 – 2023-06-24T12:30:00+02:00 exposition instruments Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Semoy Autres Lieu Bibliothèque municipale George-Sand Adresse 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Ville Semoy Departement Loiret Lieu Ville Bibliothèque municipale George-Sand Semoy

Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semoy/

Instruments de Nulle-Part Bibliothèque municipale George-Sand 2023-06-06 was last modified: by Instruments de Nulle-Part Bibliothèque municipale George-Sand Bibliothèque municipale George-Sand 6 juin 2023 Bibliothèque municipale George-Sand Semoy

Semoy Loiret