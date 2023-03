Antoine de Saint-Exupéry Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’Évènement: Loiret

Le Petit Prince a 80 ans.

Pour célébrer son anniversaire, nous vous proposons un voyage en compagnie de son créateur. Écrivain, aviateur français disparu en mission de guerre en 1944, Antoine de Saint-Exupéry a éclairé, à travers sa vie d’homme d’action, les réflexions d’un humaniste soucieux de trouver une signification morale et spirituelle à l’activité humaine.

Exposition réalisée par la Fondation Antoine de Saint-Exupéry et les éditions Gallimard, prêtée par Centre Sciences. Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

2023-03-14T15:00:00+01:00 – 2023-03-14T18:00:00+01:00

2023-04-15T09:30:00+02:00 – 2023-04-15T12:30:00+02:00 Exposition Saint-Exupéry

