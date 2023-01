Nuit de la lecture à Semoy Bibliothèque municipale George-Sand, 21 janvier 2023, Semoy.

Nuit de la lecture à Semoy Samedi 21 janvier, 17h00 Bibliothèque municipale George-Sand

Sur inscription au 02 38 86 12 05

Fais-moi peur !

Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Suspens et frissons sont au rendez-vous de cette 3e nuit de la lecture à Semoy.

Les Amis de la bibliothèque, l’association Lire et faire lire et le pôle culturel (bibliothèque et école de musique) s’associent pour vous proposer un mélange de textes et de musique qui vous feront dresser les cheveux sur la tête et vous donner la chair de poule !

Pour nous remettre de nos émotions, nous nous retrouverons autour d’un repas partagé où chacun apportera sa spécialité.

Rendez-vous à la bibliothèque.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T17:00:00+01:00

2023-01-21T19:30:00+01:00