Exposition L'enfant et la nuit 10 – 28 janvier Bibliothèque municipale George-Sand

Entrée libre

Exposition de Sepia et Bodoni d’après l’album d’Albena Ivanovitch Lair et Maud Legrand Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire Un conte pour les plus petits Le thème de la nuit est un grand classique de la littérature jeunesse. Dans ce récit à tiroir un enfant s’est perdu dans un mauvais rêve dans lequel il croise un chat, un chien, un oiseau… Mais que se passera-t-il si le soleil se fâche et refuse de briller ?

Heureusement papa et maman sont là et l’enfant pourra se rendormir après un gros câlin.

Ce récit donne la possibilité au tout-petit de verbaliser ses émotions et de parler de ses peurs.

2023-01-10T15:00:00+01:00

2023-01-28T12:30:00+01:00

