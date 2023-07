Fresque participative – Aude Villerouge Bibliothèque municipale Gabriel Bourdin Fresnes Catégories d’Évènement: Fresnes

Val-de-Marne Fresque participative – Aude Villerouge Bibliothèque municipale Gabriel Bourdin Fresnes, 16 septembre 2023, Fresnes. Fresque participative – Aude Villerouge Samedi 16 septembre, 14h00 Bibliothèque municipale Gabriel Bourdin Tout public, sur réservation à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone Fresque participative Aude Villerouge A l’occasion de la 40ème édition des Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque reçoit Aude Villerouge. Aude Villerouge est une artiste, illustratrice et muraliste nomade inspirée par la faune, la flore et les éléments. Une fresque participative sera réalisée avec l’artiste à la craie sur le parvis de la bibliothèque. Bibliothèque municipale Gabriel Bourdin 26 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 78 68 27 10 http://bm.fresnes94.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.78.68.27.10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

