Gironde PRISMES – Instants Contés / Bibliothèque Municipale d’Ambarès-et-Lagrave Bibliothèque Municipale François Mitterrand Ambarès-et-Lagrave, 13 décembre 2023, Ambarès-et-Lagrave. PRISMES – Instants Contés / Bibliothèque Municipale d’Ambarès-et-Lagrave Mercredi 13 décembre, 16h00 Bibliothèque Municipale François Mitterrand sur inscription, gratuit INSTANTS CONTÉS À Ambarès-et-Lagrave Laissez-vous bercer par la lecture de contes et le chant des oiseaux ! Adresse : Bibliothèque Municipale François Mitterrand, 9 rue Edmond Faulat, 33340 Ambarès-et-Lagrave

de 16h à 17h

✉️Inscription nécessaire auprès de Séverine, médiatrice Prismes : severine@bam-projects.com _______ Au programme _______ → Brève histoire du chardonneret

→ Lecture de contes et comptines

→ Goûter Ouvert à toute.s / dès 2 ans / gratuit. “ Il était une fois Marie, une petite fille curieuse, enchantée par les couleurs et le chant des oiseaux…” Prenez place dans un petit cocon douillet, à la Bibliothèque Municipale François Mitterrand, et laissez vous bercer par le chant des oiseaux. Séverine vous contera l’histoire du chardonneret, oiseau au merveilleux plumage coloré et vous contera quelques aventures d’autres petits volatiles enchanteurs. Retrouvez Marie Sirgue et Séverine, la médiatrice de Prismes, pour de nouveaux ateliers en 2024 ! _______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______ Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité. Bibliothèque Municipale François Mitterrand 9 rue Edmond Faulat, 33340 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « severine@bam-projects.com »}] [{« link »: « mailto:severine@bam-projects.com »}, {« link »: « http://www.prismes.art »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

résidence artiste Barbara Fecchio

