Exposition-dossier : « Une famille d’imprimeurs provinois du XIXe siècle, les Lebeau père & fils » Bibliothèque municipale – Fonds ancien Provins, 17 septembre 2023, Provins.

Exposition-dossier : « Une famille d’imprimeurs provinois du XIXe siècle, les Lebeau père & fils » Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale – Fonds ancien Accès limité à 16 personnes

Exposition-dossier commentée par les agents du Service des Archives : « Une famille d’imprimeurs provinois du XIXe siècle, les Lebeau père & fils ».

Bibliothèque municipale – Fonds ancien Villa Garnier, Jardin Garnier – Rue Valentin-Abeille 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 00 59 60 http://www.provins.net Victor Garnier, Provinois ayant fait fortune à Paris, se retire en 1848 dans sa ville natale où il acquiert une propriété. Il y aménage, autour de sa villa, un jardin paysager qu’il ouvre déjà aux habitants. A sa mort, sans héritier, il lègue ce jardin à la Ville pour en faire un parc public tandis que sa maison devient la bibliothèque municipale (elle abrite encore de nos jours le fonds ancien et les archives de la ville de Provins). Préservé quasiment intact, le Jardin Garnier témoigne de l’art des jardins au XIXe siècle et du goût pour les essences exotiques : hêtre pourpre, catalpa et royal ginko y côtoient harmonieusement noisetiers et ifs. Les vestiges des monuments disparus de Provins rythment la visite et accentuent l’aspect romantique du jardin. Celui-ci, avec ses statues des grands hommes de la ville, en est la mémoire fleurie.

© Ville de Provins, Archives municipales Accès par le n°16 rue Valentin-Abeille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ville de Provins – Fonds ancien et archives de Provins