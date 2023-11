ATELIER D’ÉCRITURE Bibliothèque Municipale Félines-Minervois, 16 décembre 2023, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

C’est une action artistique dans le cadre de « Félines au féminin », Atelier d’écriture animé par Anouk Journo

Autrice pour la jeunesse, traductrice, lexicographe, correspondante de presse… mais aussi animatrice d’ateliers d’écriture.

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Bibliothèque Municipale

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



It’s an artistic action within the framework of « Félines au féminin », a writing workshop led by Anouk Journo

Children’s author, translator, lexicographer, press correspondent… and writing workshop leader

Se trata de una iniciativa artística en el marco de « Félines au féminin », un taller de escritura dirigido por Anouk Journo

Anouk Journo es autora de libros infantiles, traductora, lexicógrafa, corresponsal de prensa y animadora de talleres de escritura

Dies ist eine Kunstaktion im Rahmen von « Félines au féminin », Schreibwerkstatt, die von Anouk Journo geleitet wird

Jugendbuchautorin, Übersetzerin, Lexikografin, Pressekorrespondentin… aber auch Leiterin von Schreibwerkstätten

